Kunnen we onsterfelijk worden?

In het radioprogrammaNieuws en Co beantwoordt een wetenschapper iedere dag een vraag van een kind. Vandaag is dat de vraag van Juan Tristan van 11. Hij wil graag weten of mensen onsterfelijk kunnen worden.

Juan Tristan hoopt dat het kan, want zijn opa is al 80 jaar en wil graag Juan Tristan heel oud zien worden.

Kwal

In een tijdschrift las Juan Tristan over een speciale kwal die, als hij in gevaar komt, zichzelf kan vernieuwen. Juan Tristan is benieuwd of dat bij mensen ook mogelijk is.

Juan Tristan krijgt antwoord van wetenschapper Han Brunner. Het trucje van de kwal is bij de mens niet mogelijk, zegt hij. Maar in een laboratorium kun je wel een oude huidcel van een mens weer jong maken, en daar een nieuw embryo van maken.

Waarom het niet kan

Maar volgens Han is dat geen goed idee. We hebben namelijk internationaal afgesproken dat mensen niet gekloond mogen worden.

En er is nog een probleem. Een nieuw mens dat is gemaakt van oude cellen heeft niet dezelfde herinneringen en hetzelfde karakter. Ieder mens is uniek. Juan Tristan zou dus niet zijn opa terugkrijgen, maar een kopie met een ander innerlijk.

Tot slot is het ook niet verstandig om mensen te klonen. Als je dat doet, worden foutjes die in een cel zitten, iedere keer doorgegeven. Het is dus nu (nog) niet mogelijk om onsterfelijk te worden.