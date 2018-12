Syrische kinderen doen het goed in Nederland

Hoe vinden kinderen uit Syrië het om in Nederland te wonen? Onderzoekster Barbara uit Rotterdam wilde dat te weten komen. Ze vroeg het aan bijna 50 kinderen en die waren erg positief.

Leuke en minder leuke dingen

De meeste kinderen vinden het fijn om hier weer naar school te gaan en lekker buiten te spelen. Ook zijn kinderen blij met hun familie en zeggen ze dat de meeste Nederlanders erg aardig en behulpzaam zijn.

Toch zijn er ook minder leuke dingen. Bijvoorbeeld het slechte weer. Ook vinden de kinderen het stom als mensen zeggen dat ze terug moeten naar hun eigen land.

Abdul

Abdul heeft meegedaan aan het onderzoek. Hij moest drie jaar geleden vluchten uit Syrië omdat het daar niet meer veilig was. Nu woont hij in de Rotterdamse wijk Hoogvliet.

Inmiddels is hij gewend aan het leven in Nederland, maar aan het begin was het wel wennen. Hij praat erover met het Jeugdjournaal: