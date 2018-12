Speurhond Gétro is held na redding jongen in lawine

Veel applaus voor de Franse speurhond Gétro. De hond redde gisteren een jongen van 12 onder een dik pak sneeuw vandaan.

Tijdens een skivakantie in de Alpen kwam de jongen in de problemen. Hij was samen met zijn familie van de piste af, toen daar een lawine ontstond. De jongen raakte vermist. Na 40 minuten onder de sneeuw kon hij worden gered. Dat was allemaal te danken aan speurhond Gétro en zijn baasje.