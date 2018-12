Veel Nederlanders hebben de griep

Heb jij last van koorts, een natte neus of keelpijn? Misschien heb je griep. Je bent in ieder geval niet de enige. Op dit moment gaat er een griep-epidemie door Nederland.

Dat is zo als er per 100.000 Nederlanders meer dan 51 naar de huisarts gaan. Bij deze epidemie zijn het er zelfs nog meer: 63 per 100.000 mensen. Waarschijnlijk zijn er meer mensen ziek, want de meeste mensen gaan niet naar de huisarts.