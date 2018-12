Weer een hitje voor Memphis Depay

Memphis Depay maakt ook graag muziek en hij lijkt het steeds serieuzer te nemen. De voetballer heeft een nieuw lied met een videoclip gemaakt.

Zijn nieuwe nummer No Love gaat behoorlijk hard. De video staat in de trending-lijst van YouTube en is al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken. In het nummer rapt en zingt hij in het Engels en in het Nederlands: