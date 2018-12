Was de oerknal het begin van het heelal?

In het radioprogramma Nieuws en Co beantwoordt een wetenschapper iedere dag een vraag van een kind. Vandaag is dat de vraag van Coen van 8 jaar. Hij vraagt zich af of de oerknal echt het begin was van het heelal.

Coen krijgt antwoord van Stefan Vandoren. Hij is wetenschapper en weet veel over de ruimte en het heelal. Volgens Stefan kun je niet 100% zeker weten dat de oerknal er was. Toch denkt hij dat het wel is gebeurd, omdat daar veel aanwijzingen voor zijn.

Sterren zweven uit elkaar

In 1923 ontdekte wetenschapper Edwin Hubble en George Lemaître dat sterren steeds verder uit elkaar zweven. Als dingen uit elkaar bewegen, moeten ze eerst juist heel dicht bij elkaar hebben gezeten.

Hoge temperatuur

En er is nog een andere reden. Als alles van het heelal zo dicht bij elkaar was geperst, moet dit een heel hoge temperatuur van miljarden graden hebben gehad.

Na de oerknal zou het heelal dan afkoelen. De restjes warmte van toen die achter zijn gebleven, heet achtergrondstraling. Die straling werd met dure apparatuur een aantal jaar later gevonden.

Steeds groter

Daarom denken veel wetenschappers dat de oerknal inderdaad het begin is van het heelal, en dat het heelal alleen maar groter wordt.