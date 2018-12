Stille tocht in Rotterdam tegen geweld tegen vrouwen

In Rotterdam lopen vanavond veel mensen mee in een stille tocht. De tocht is bedoeld om slachtoffers van geweld te herdenken en te protesteren tegen geweld tegen vrouwen.

Drie vrouwen vermoord

In één maand tijd zijn drie vrouwen uit Rotterdam vermoord. Een week geleden werd bijvoorbeeld Humeyra van 16 doodgeschoten bij haar school. Een man van 31 jaar werd direct daarna opgepakt.

De tocht start om 19.00 uur op het plein aan de Werkhoefstraat 10 in het centrum van Rotterdam en eindigt rond 20.30 uur voor het stadhuis.

