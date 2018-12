De top 10 Instagramfoto's van 2018

Het einde van het jaar, en daarom tijd om nog één keer terug te blikken op 2018. Welk nieuws maakte veel indruk op jullie? Welke foto's op ons Instagram-account vonden jullie mooi of belangrijk? Wij hebben ze op een rijtje gezet. Deze 10 foto's gaven jullie in 2018 de meeste hartjes:

Ariana Grande komt naar Nederland! 🎤 De zangeres schrijft op Twitter dat ze volgend jaar concerten in Europa gaat geven. Op 23 augustus treedt ze op in Amsterdam. ✨ #famous #jeugdjournaal #arianagrande #concert #europa #nederland #sweetenerworldtour

Leuk nieuws: onze presentator Lucas is vader geworden!✨Zaterdag is zijn dochter Koosje geboren. Haar hele naam is Koosje Andrea van de Meerendonk. #achterdeschermen #jeugdjournaal #lucasvandemeerendonk #baby #koosje💕

Ze zingt, ze is megapopulair op Insta en ze is natuurlijk bekend als ex-vriendin van Enzo Knol.🎤🎶 Binnenkort mogen we haar interviewen en we nemen graag jullie vragen mee. Maak een filmpje met daarin je naam en je vraag en stuur het naar jeugdjournaal@nos.nl of stuur hem naar ons op via een DM.🎬 Wie weet zie je jouw vraag dan terug in het Jeugdjournaal! #oproep #jeugdjournaal #dee #interview #vragen

Lil' Kleine gaat trouwen met zijn vriendin Jaimie Vaes!💞De rapper ging op zijn knieën tijdens hun vakantie op Ibiza en Jaimie zei 'Yes'. Lil’ Kleine heeft zijn verloofde behoorlijk in de watten gelegd.💍Ze kreeg niet alleen een groot feest en een verlovingsring, maar ook een gouden horloge. #famous #jeugdjournaal #lilkleine #jaimievaes #trouwen

Howick en Lili mogen toch in Nederland blijven. Een politicus van de regering heeft dat net bekendgemaakt. De broer en zus zouden eigenlijk vanmorgen naar Armenië gaan, maar ze liepen vannacht weg bij hun pleeggezin. Het is onduidelijk waar ze nu precies zijn. Politici zeiden gisteren nog dat Howick en Lili naar Armenië moeten omdat het een veilig land is. Maar de regering is nu toch van mening veranderd. #nieuws #jeugdjournaal #howickenlili #blijven #asiel

nosjeugdjournaal Stadspark Valkenbergpark

Het is vandaag Roodharigendag! 👩‍🧑Meer dan duizend mensen met rood haar zijn vandaag samen in Breda. Er zijn mensen uit 80 verschillende landen! ✨ Een goeie dag om iemand met rood haar even een extra compliment te geven vandaag. 👍 Tag hem of haar hieronder! 🧡👇 #wow #jeugdjournaal #roodharigendag #roodhaar #redheaddays #compliment

Ben jij al 14 geworden dit jaar of word je dit jaar 14? Dan krijg je binnenkort een belangrijke brief thuis. 📨 In die brief zit een oproep om een prik te halen tegen de meningokokken. 💉 Dat is een gevaarlijke bacterie waar je erg ziek van kunt worden.😳Vanavond hoor je in het Jeugdjournaal meer over. #jeugd #jeugdjournaal #vaccinatie #meningokokken #inenting

nosjeugdjournaal Oss

In Oss is vanmorgen een vreselijk ongeluk gebeurd. Daar botste een trein op een elektrische bakfiets. Vier kinderen zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe dit kon gebeuren is nog niet duidelijk, dat wordt nu uitgezocht. #nieuws #jeugdjournaal

nosjeugdjournaal Johan Cruijff ArenA

Een groot afscheid voor voetballer Wesley Sneijder gisteravond bij Oranje.🦁 Na de wedstrijd kwam de voetballer samen met zijn vrouw Yolanthe en zijn kinderen Xess Xava en Jessey het veld op.👋 En wel zo leuk om je laatste wedstrijd te winnen: het Nederlands elftal won de oefeninterland tegen Peru met 2-1.🎉 #nieuws #jeugdjournaal #wesleysneijder #oranje #afscheid

Verdrietig nieuws voor rap-liefhebbers. 😢 De Amerikaanse rapper XXXTentacion is overleden. Hij was 20 jaar. Veel mensen in de muziekwereld reageren geschokt en verdrietig, zoals Ronnie Flex en Boef. 😔 De artiest werd tijdens een beroving op straat doodgeschoten. Veel rap-fans vonden hem een groot talent. 🎤 Zijn album ‘?’ stond op nummer 1 in de Amerikaanse Album Top 200. #nieuws #jeugdjournaal #xxxtentacion #overleden #rapper #rip #muziek