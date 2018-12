2018 zit er bijna op en het was een jaar barstensvol nieuws. We hebben geteld: in het Jeugdjournaal kwamen meer dan 5000 onderwerpen voorbij! Beleef het opvallendste, heftigste en mooiste nieuws van het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2018.

In ons Jaaroverzicht zie je onder andere verhalen over de jongens die vastzaten in een grot in Thailand, het megasucces van Fortnite en Howick en Lily. En je ziet natuurlijk heel veel kinderen die iets bijzonders hebben gedaan in 2018.