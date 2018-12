Van muziek maken op je slaapkamer naar 70 miljoen streams

In de mini-documentaire volgt NOS Stories rapper Jacin Trill. Eind 2017 maakte hij nog muziek op zijn slaapkamer en dit jaar had hij 70 miljoen streams op Spotify. Hij werd in Nederland zelfs vaker beluisterd dan wereldberoemde artiesten als Beyoncé en Coldplay.

In de video vertelt Jacin Trill ook dat zijn imago nog belangrijker is dan zijn muziek. Daarmee bedoelt hij dat het heel belangrijk is hoe hij overkomt. Bijvoorbeeld door zijn kleding, zijn Instagram en dat hij altijd positief is.

Denk jij ook dat imago heel belangrijk is of gaat het jou alleen om de muziek? Reageer op de stelling: