Speciale vuurwerktraining voor bange honden

Veel honden vinden vuurwerk eng. Ze schrikken van harde knallen, lichtflitsen en rook. Door heel het land worden daarom trainingen voor honden gegeven om alvast aan het lawaai te wennen. Wij gingen kijken bij een vuurwerktraining in Monnickendam.

Tips om je huisdier te helpen tijdens Oud en Nieuw:

1. Hou de gordijnen dicht en het licht aan.

2. Zorg dat de radio of televisie aan staat.

3. Hou ze in hun vertrouwde omgeving, waar ze zich veilig voelen.

4. Geef je dier af en toe wat lekkers of een speeltje.

5. Blijf zelf zo kalm en normaal mogelijk.