Jaaroverzicht 2018: De talenten van het jaar

Nederland zit vol met kinderen die ergens goed in zijn. Kinderen met talent in sport, muziek of iets heel anders doen kinderen hartstikke hun best om de top te halen. In deze video zie je heel wat talentvolle kinderen die dit jaar in het Jeugdjournaal voorbij kwamen.

Deze video is onderdeel van het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2018. De hele uitzending zie je hier: