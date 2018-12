Kindervuurwerk vanavond live te zien in het Jeugdjournaal

De tijd van vuurwerk en oliebollen is nu echt aangebroken: vanavond is het Oud en Nieuw!

Nationale Kindervuurwerk

In Rotterdam is er een speciale vuurwerkshow voor kinderen. En goed nieuws: iedereen kan dat zien, want vanavond wordt het vuurwerk live aangestoken in het Jeugdjournaal! Vanaf 19:00 uur zie je er alles over op NPO 3.