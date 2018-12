Alles wat je moet weten over Oud & Nieuw

Nog een paar uur en dan is het Oudejaarsavond. Tijd voor vuurwerk en oliebollen! In dit artikel lees je wat de regels zijn en wat voor weer het wordt.

Kijk je liever naar vuurwerk? Zet dan vanavond om 19:00 uur het Jeugdjournaal aan, want daarin zie je live de grote Kindervuurwerk-show in Rotterdam.

Aan de andere kant van de wereld is er een tijdsverschil. Bij hen is het een aantal uren later dan in Nederland. Daarom is het op sommige plekken al 2019.

Bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland: