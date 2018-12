Daan (14) draait als dj voor 50.000 mensen in China

Een bizarre Oudejaarsavond voor de 14-jarige Daan Joey van Marle, ook wel bekend als DJVM. Hij draait vanavond voor tienduizenden mensen in China.

Snel gegaan

De muziekcarrière van Daan is snel gegaan. Hij begon dit jaar als dj op het jongerenfeest FRIS. In oktober mocht hij draaien op het Amsterdam Dance Event. Daar werd hij ontdekt door Chinese muziek-experts, die hem hebben geboekt voor het feest van vanavond.

Muziek

Twee maanden terug bracht DJVM zijn eerste single Don't You Think Like That uit: