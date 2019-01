Branden in Scheveningen door vonken van vreugdevuur

In Scheveningen zijn vannacht meerdere branden ontstaan. Dat kwam doordat er op het strand een groot vreugdevuur was. Door harde wind vlogen kleine vonkjes van de stapel door de lucht en vlogen huizen en tuinen in brand.

Niemand is gewond geraakt, maar er is wel veel schade. De brandweer was de hele nacht bezig om alle branden te blussen.

Traditie

Het vreugdevuur is een traditie. Ieder jaar is er een groot vuur in Scheveningen en groot vuur in Duindorp. De bouwers strijden tegen elkaar om een zo hoog mogelijke stapel te krijgen.

De burgemeester van Scheveningen twijfelt of de traditie volgend jaar nog door mag gaan.