Problemen tijdens Oud en Nieuw

Voor veel mensen was Oud en Nieuw een feest, maar op sommige plekken in Nederland zijn dingen misgegaan. Twee mensen zijn om het leven gekomen en meerdere mensen zijn gewond geraakt.

Gewonden

In Breda raakten twee kinderen gewond door zwaar vuurwerk. Een kind is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ogen

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn vannacht acht mensen binnengekomen die vuurwerk in hun oog kregen. De jongste is 15 jaar. Sommige slachtoffers hebben problemen met beide ogen.

Doden

In het Friese dorp Morra is iemand overleden door vuurwerk. In Enschede is iemand om het leven gekomen bij een explosie. De politie denkt dat de explosie door vuurwerk komt.