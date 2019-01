Muziekwereld verdrietig door dood rapper Feis

De Rotterdamse rapper Feis is overleden. Faisal Mssyeh, zoals hij eigenlijk heette, is 32 jaar geworden.

Het is nog niet duidelijk waaraan Feis is overleden. Volgens sommige bronnen is hij vermoord bij een schietpartij, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd.

Samenwerkingen

Feis maakte zelf veel muziek, maar hij werkte ook veel samen met andere rappers, bijvoorbeeld U-niq en Winne.