Postcodeprijs (53,9 miljoen) valt in dorp met duizend inwoners

Het Groningse dorp Glimmen is opeens een stuk rijker geworden. De Postcodekanjer van 53,9 miljoen is in het dorp gevallen.

Vijf mensen met loten in één straat verdelen de hoofdprijs van 26,95 miljoen. De rest van het geld wordt verdeeld over de andere spelers in Glimmen. In dat dorp wonen maar duizend mensen.

Geluk

De mensen op de foto hebben extra veel geluk. Zij zijn net verhuisd en hadden loten op hun oude adres in de winnende straat én op hun nieuwe adres in Glimmen. Grietje en Juan winnen een prijs van 2.714.388 euro en krijgen daar binnenkort nog een prijs bij.