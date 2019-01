'Huisdieren moeten vaker naar de tandarts'

De meeste honden hebben last van kiespijn en er zijn ook veel katten met gebitsproblemen. Dat zegt dierenarts Henriette Booij-Vrieling. Ze begon als een tandarts voor mensen en is nu ook een paar dagen per week tandarts voor dieren.

Volgens de dierenarts is het belangrijk om de tanden van je huisdieren te poetsen en het gebit af en toe te laten controleren. Vind jij dat ook of is het overdreven? Reageer op de stelling: