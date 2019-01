Speelgoed aangespoeld op Waddeneilanden (en angst voor gevaarlijke stoffen)

Op de stranden van Terschelling en Vlieland zijn allerlei spullen aangespoeld. Dat komt doordat er in Duitsland 30 containers overboord zijn geslagen. De kustwacht waarschuwt dat in drie containers een gevaarlijke stof zit.

Het is nog niet duidelijk of de drie gevaarlijke containers ook zijn aangespoeld, of dat die nog in zee drijven.

Losse spullen

Sommige containers zijn al gevonden. Zo zijn er op Terschelling 4 containers aan land gekomen en op Vlieland 3. Ook spoelen er veel losse spullen aan, zoals lampen, speelgoed en meubels.