Welke games worden populair in 2019?

Deze week kijken we vooruit naar het nieuwe jaar en vandaag bespreken we games. Wat kun je allemaal verwachten in 2019? We vroegen het aan professionele gamer Marcella de Bie.

Marcella verwacht dat de grootste successen dit jaar niet van nieuwe games komen. Vooral nieuwe versies van bekende games gaan het goed doen. Ze verwacht bijvoorbeeld veel van FIFA 2020, Kingdom Hearts 3 en een nieuwe Super Mario. En ja, ook Fortnite blijft in 2019 superpopulair.