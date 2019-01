Bijzondere maanvis aangespoeld in Petten

Op het strand van Petten in Noord-Holland is een vreemde vis aangespoeld. De vis heet maanvis en is helemaal rond. De vis leefde nog toen hij aanspoelde, maar ging kort daarna dood.

De vis is ongeveer een halve meter groot. Volgens experts is dat best klein, want maanvissen kunnen wel 4 meter worden.

Ondiep water

Maanvissen komen eigenlijk alleen voor in de oceanen. Deze tijd van het jaar zwemmen ze van het noorden naar het zuiden. Deze maanvis is waarschijnlijk in ondiep water terechtgekomen en kon toen niet meer terug naar het diepere water.