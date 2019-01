Bouwers vreugdevuur: wij hebben niets fout gedaan

De makers van het vreugdevuur in Scheveningen zeggen dat ze zich netjes aan de regels hebben gehouden. Ook willen ze volgend jaar gewoon weer een vreugdevuur bouwen.

Regen van vuur

Met Oud en Nieuw ging het fout tijdens een gigantisch vreugdevuur in Scheveningen. Door harde wind vlogen kleine vonkjes van de brandstapel. Daardoor ontstonden verschillende branden en regende het letterlijk vonken van vuur.

48 meter

Later bleek dat de stapel van 48 meter veel te hoog was. De makers hebben nu in een persconferentie gezegd dat ze niets verkeerd hebben gedaan en dat ze tijdens het bouwen met de brandweer en de politie hebben overlegd. Er wordt nog onderzocht wat er precies is misgegaan.

Dinsdag maakten we deze video over de branden in Scheveningen: