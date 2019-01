Grote huldiging voor Michael van Gerwen

Vanavond wordt Michael van Gerwen gehuldigd. Dat is niet de eerste keer, want in 2014 en 2017 werd hij ook al kampioen (de foto is uit 2017). Woensdag won hij het WK darts voor de derde keer. In de finale versloeg hij Michael Smith.

Vlijmen

De huldiging is in zijn woonplaats Vlijmen. In die Brabantse plaats zijn veel fans van de darter. De burgemeester van de gemeente waar Vlijmen bijhoort, ging zelfs naar Londen om Van Gerwen aan te moedigen.

