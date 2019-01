Vrienden organiseren herdenking voor rapper Feis

De rapper werd tijdens Oud en Nieuw doodgeschoten. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat hij ruzie kreeg vanwege een omgestoten glas. De politie kent het verhaal en doet er onderzoek naar. Inmiddels zijn zeven verdachten aangehouden.

Feis was meer dan tien jaar rapper, maar de meeste kinderen kenden hem niet. In deze video kun je hem horen. Het is de eerste rapper in de clip: