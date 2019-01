Kinderen verzamelen superveel aangespoelde spullen

Portemonneetjes, sandalen en vooral heel veel My Little Pony's: ze liggen allemaal netjes gesorteerd bij Britt en Sara thuis. Gisteren verzamelden de meiden de aangespoelde spulletjes op het strand van Terschelling.

De spullen zaten in containers op een vrachtschip in Duitsland. Een paar dagen geleden zijn 270 containers overboord geslagen. Daardoor spoelen nu veel losse spullen aan, zoals lampen, speelgoed en meubels.

Door de stroming van de zee kan het nog lang duren voordat alles is aangespoeld. Sommige dingen zullen nooit aanspoelen, maar in het water blijven liggen of zinken. Dat is erg slecht voor de zee en de dieren die er wonen.

Daarom proberen veel mensen zo veel mogelijk spullen op te ruimen. Vrijdag gaan 100 militairen naar de Waddeneilanden om mee te helpen met schoonmaken.