Bijna 100 kinderen gewond door vuurwerk tijdens Oud en Nieuw

Elk jaar is er veel aandacht voor het dragen van een vuurwerkbril. Rapper Donnie maakte zelfs een videoclip over de 'knalplanga':

Ruim de helft van de kinderen die een ongeluk had, stak het vuurwerk niet zelf af. Ze werden geraakt door vuurwerk van anderen. Het ging het vaakst mis met siervuurwerk.

Eén van hen is Siebren, vanavond in het Jeugdjournaal hoor je wat er bij hem misging.

Een paar dagen na oud en nieuw is bekend hoeveel kinderen een ongeluk hebben gehad met vuurwerk. Bijna 100 kinderen onder de 15 jaar moesten tijdens de jaarwisseling naar het ziekenhuis.

Hoewel veel mensen gewond zijn geraakt, is er toch ook een beetje goed nieuws. Er zijn dit jaar 10 procent minder slachtoffers dan vorig jaar. Ook is het aantal gewonden door vuurwerk in 6 jaar gehalveerd. Maar volgens doktoren blijft elk slachtoffer er eentje te veel.