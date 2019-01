Vrienden en fans herdenken rapper Feis

De herdenking wordt gehouden in Rotterdam omdat de rapper daar woonde en opgroeide. Mensen hebben witte rozen en ballonnen meegenomen. Ze zoeken steun bij elkaar en willen laten zien dat ze de rapper missen.

Vrienden, fans en collega-rappers zijn samengekomen in Rotterdam om stil te staan bij de dood van rapper Feis. Faisal Mssyeh, zoals hij eigenlijk heette, werd tijdens Oud en Nieuw doodgeschoten.

Feis was meer dan tien jaar rapper. Zijn nummers zijn bij elkaar meer dan een miljoen keer bekeken. Ook stond hij regelmatig met grote rappers in de studio van hiphopkanaal 101Barz.

De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat de rapper tijdens de jaarwisseling ruzie kreeg in een café over een omgestoten glas.