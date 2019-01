Terug van wintersport? Pas op voor harde wind en sneeuw onderweg

Mensen die dit weekend terugrijden van wintersport moeten goed opletten, want het is slecht weer. In Oostenrijk en Duitsland waait het erg hard. Doordat er ook veel sneeuw valt, kunnen er duinen van sneeuw op de weg ontstaan.

Langer blijven

Wintersporters die vandaag naar huis willen maar nog niet uit Oostenrijk weg zijn gegaan, kunnen volgens de ANWB beter nog een nachtje blijven. Morgen is het waarschijnlijk iets minder druk op de weg.