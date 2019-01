Dwars: Sanne wil graag een korfbalpaal bij haar in de buurt

Vanavond zie je Sanne in onze rubriek Dwars. Ze zit op korfbal, maar nergens bij haar in de buurt is een korfbalpaal. In haar woonplaats zijn alleen maar plekken om te voetballen.

Oefenen

Balen, want ze wil graag buiten de trainingen om kunnen oefenen. Lucas gaat met haar naar de wethouder van de plaats Duiven om te vragen hoe er wordt bedacht wat er op een speelveld staat.

Wat vind jij: moet je elke sport op een speelveldje kunnen doen?