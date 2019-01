Steeds meer meiden in Zuid-Korea gooien make-up weg

Weg met de oogschaduw, mascara en lippenstift. Steeds meer meiden in Zuid-Korea doen hun make-up weg. Ze willen zichzelf zijn, en niet langer make-up opdoen omdat dat hoort.

12 jaar en anderhalf uur opmaken

Een van de meiden die eraan meedoet, is Cha Li. Ze begon make-up te gebruiken toen ze 12 was. Iedere dag deed ze er zo'n 1,5 uur over om zichzelf op te maken.