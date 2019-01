Dieren spelen met ingeleverde kerstbomen

Staat bij jullie de kerstboom nog in huis? Bezoekers van een dierentuin in Amersfoort kunnen vandaag hun boom aan dieren geven. Zij kunnen er dan mee spelen.

Baby-olifant Thabo

De foto hierboven is van vorig jaar. Daarop kan je zien hoe het baby-olifantje Thabo met de kerstboom speelt. Vanavond in het Jeugdjournaal zie je hoe de dieren het dit jaar vinden.

Wat vind jij: is het al tijd om de kerstboom weg te doen of kan 'ie nog wel even blijven staan?