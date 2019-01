Sophie wint de finale van CupCakeCup

Sophie won met haar caramel-limoen-taart met de tekst 'Sophie heeft energie'. Ze bakt al sinds ze 3 jaar is.

Sophie van 11 heeft de finale van het tv-programma CupCakeCup gewonnen. In dat programma proberen kinderen de mooiste taarten en cupcakes te bakken.

Speciaal voor de finale zat Ronnie Flex in de jury. Iemand die altijd in de jury zit, is bakker Robèrt van Beckhoven. Je kent hem misschien ook wel van het tv-programma Heel Holland Bakt.

Milou zocht hem op en praatte met hem over zijn programma's: