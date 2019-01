Kinderen pinnen vaker (en vergeten hun pincode vaker)

Heb jij een bankrekening en doe je daar veel mee? Of gebruik je liever contant geld? Reageer op de stelling:

Gelddeskundigen vinden het goed dat kinderen al vroeg leren over pinpassen. Maar ze vinden dat kinderen ook meer moeten leren over sparen en de waarde van geld.

Van alle kinderen van 10 jaar en ouder heeft driekwart een bankrekening. Het onthouden van de pincode valt niet altijd mee. Waarschijnlijk komt dat doordat er steeds vaker zonder pincode wordt gepind. Ook hebben ouders vaak geen idee of jullie wel veilig pinnen.

Kinderen pinnen steeds vaker en het gaat ook wat vaker fout. Dat blijkt uit een groot onderzoek over geld.

In het onderzoek staat ook hoeveel zakgeld de meeste kinderen krijgen. Veel kinderen krijgen 50 cent per week als ze 5 jaar zijn. Kinderen van 9 jaar krijgen meestal tussen de 1,10 en 2 euro per en kinderen van 12 jaar krijgen meestal tussen de 2,30 en 3 euro.