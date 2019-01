Veel mensen boos over anti-homo-verklaring

Het document is bedacht door streng gelovigen van het christendom. In de verklaring staat hoe christenen moeten omgaan met hun geloof.

Er is veel discussie over een nieuwe brief waar anti-homoteksten in staan. Honderden streng gelovige christelijke predikanten en politici hebben hun handtekening eronder gezet. Veel mensen zijn daar boos over.

Wat staat er in die brief?

De verklaring heet officieel de Nashville-verklaring en is bedacht in de Verenigde Staten, in de stad Nashville.

Er staat bijvoorbeeld in dat je niet homo of transgender mag zijn van God en dat homo's niet mogen trouwen. In de brief staat ook dat homo of transgender zijn iets is waar je voor kunt kiezen. En niet iets waar je mee geboren wordt.