Kinderombudsvrouw: 'Regering moet Nederlandse IS-kinderen uit Syrië halen'

Alle Nederlandse kinderen in Syrië moeten zo snel mogelijk terug naar Nederland. Dat vraagt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vandaag in een brief aan de minister van Justitie en Veiligheid.

Zorgen om veiligheid

Het gaat om ongeveer 145 kinderen. Hun ouders hebben bij terreurgroep IS gezeten. De kinderen zitten nu in kampen in Syrië en Irak. De Kinderombudsvrouw maakt zich zorgen om de veiligheid van deze kinderen. Er is daar geen goede zorg of onderwijs. Ook is het er nu winter en dus erg koud.

Beschermen

De Kinderombudsvrouw vindt dat de Nederlandse regering de kinderen beter moet beschermen. En vraagt de minister om de kinderen terug te halen. Vorig jaar deed ze dat ook al. Ze hoopt dat de regering nu wel naar haar luistert.