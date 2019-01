Drie vragen over de griep

Zijn er bij jullie in de klas veel zieken? Of hebben jullie een invaller, omdat jullie juf of meester met griep thuis zit? Grote kans, want er is een griepepidemie en is al zo'n twee weken bezig. We hebben er drie vragen over gemaakt.

Influenzavirus

Ieder jaar krijgt 1 op de 10 mensen de griep. Griep is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het influenzavirus. De ziekte komt ieder jaar voor, meestal in de wintermaanden.

Griepepidemie

Het heet een griepepidemie als van de 100.000 mensen 51 mensen zich bij de dokter hebben gemeld met griep. Dat moet twee weken lang achter elkaar. De griepepidemie is nu zo'n twee weken bezig.

Vier jaar geleden was een van de langste epidemieën. Die duurde toen zo'n 5 maanden.