Stormachtig weer verwacht, veel plekken nemen voorzorgsmaatregelen

Het kan gaan stormen vandaag. Het waait hard en langs de kust worden zelfs windstoten verwachten van 100 km/uur. Op veel plekken worden daarom voorzorgsmaatregelen genomen.

Op Schiphol is een deel van de vluchten geannuleerd. In Groningen en Friesland worden de dijken goed in de gaten gehouden.

Containers

In de buurt liggen nog containers in zee, die vorige week van een schip vielen. Door de harde wind kan er opnieuw rommel uit de containers aanspoelen en tot problemen leiden.