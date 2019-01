Dit waren de populairste films in 2018

1. Bohemian Rhapsody 2. Mamma Mia! Here We Go Again 3. Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald 4. Avengers: Infinity War 5. Incredibles 2

Black Panther, Hotel Transsylvanië 3 en Ferdinand trokken ook veel bezoekers en Bon Bini Holland 2 was de best bezochte Nederlandse film. Maar de film Bohemian Rhapsody was echt het populairst. Daar gingen meer dan een 1,3 miljoen mensen naartoe.

Bohemian Rhapsody is een film over band Queen. Die maakte muziek tussen 1970 en 1991. Het nummer Bohemian Rhapsody wordt ieder jaar gekozen als beste nummer in de Top 2000. Maandag won de film nog een belangrijke filmprijs in Hollywood: