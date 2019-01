60.000 euro ingezameld voor gezin van Papa Jay

Papa Jay en zijn vijf kinderen krijgen binnenkort meer dan 60.000 euro. Dat komt doordat een man een inzamelingsactie voor het gezin is begonnen. Op een speciale website konden mensen geld doneren en dat hebben veel mensen gedaan.

Een Huis Vol

Het gezin is bekend geworden door het televisieprogramma Een Huis Vol. Daarin is te zien hoe Jay in zijn eentje voor zijn vijf kinderen zorgt.

Het gezin heeft niet veel geld, en daarom is Jay superblij met de actie. Verslaggever Siham ging langs bij het gezin om met ze te ontbijten.