Deze klas heeft een kunstenaar als juf

Niet je eigen juf of meester voor de klas, maar een kunstenaar! Dat heeft groep 8 van de Westerparkschool in Amsterdam.

Hun eigen juf, juf Cobie, is al een tijdje ziek en daarom ging de directeur op zoek naar een vervanger. Maar dat is lastig, omdat er in heel Nederland te weinig invallers zijn.

Onrustig

Gisteren kon een stagiair een dagje les geven, maar vandaag lukte dat niet. Daarom staat kunstenaar Marieke voor de klas.

Marieke mag geen taal of rekenen geven, en daarom krijgen de kinderen les over kunst. Best leuk, maar het is daardoor ook onrustig in de klas.