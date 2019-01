Beroemde 'terror-oehoe' verhuist naar Roemenië

Een van de bekendste vogels van Nederland gaat verhuizen. De terror-oehoe uit dierentuin Artis vertrekt naar een dierentuin in Roemenië.

De uil werd vier jaar geleden wereldnieuws omdat hij mensen aanviel in Purmerend en omgeving. Sommigen moesten zelfs met hoofdwonden naar het ziekenhuis.

Na een jaar werd het dier gevangen en naar Artis gebracht. Sindsdien is hij niet meer agressief.

De oehoe moet verhuizen omdat Artis minder vogels wil. De dierentuin in Roemenië wil het dier wel hebben. De oehoe is een beschermde diersoort.

Deze video maakten we in 2015 over de uil: