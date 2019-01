Nu ook K-pop-danslessen in Nederland

K-pop is al jaren ontzettend populair in Azië en ook in Nederland wordt het steeds bekender. Video's van bands als BTS, Blackpink en EXO worden miljoenen keren bekeken.

K-pop-dansscholen

Die video's zijn niet alleen populair vanwege de muziek, maar ook vanwege de dansstijl. Voor dat soort choreografieën is er nu ook in Nederland een plek om danslessen in te volgen. Wij keken mee bij een K-pop-dansles in Huizen.