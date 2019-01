Moeten snackwagens bij scholen verboden worden?

Veel middelbare scholen doen hun best om gezond eten te verkopen in de kantine. Volgens deskundigen heeft dat niet veel zin als kinderen voor de deur kunnen snacken.

De overheid moet snackwagens in de omgeving van scholen verbieden. Dat vinden verschillende organisaties die zich bezighouden met eten en gezondheid.

Vind jij zo'n verbod een goed idee of kunnen kinderen best zelf beslissen wat goed voor ze is? Reageer op de poll: