Een middelbare school in Utrecht is voor de zekerheid ontruimd. De politie deed het omdat er een telefonische bedreiging was binnengekomen.

Opgehaald

Op de school zitten leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die moeilijk kunnen leren. Zij zijn opgehaald door hun ouders of met speciale busjes naar huis gebracht.

De politie houdt de school nu extra goed in de gaten. Wat er precies is gezegd in het telefoontje, maakt de politie niet bekend.