Reddingsoperatie voor gezonken containers begonnen

Reddingswerkers bij de Waddeneilanden gaan zo'n 200 gezonken containers opruimen. Vorige week vielen die overboord van een groot schip.

Moeilijk

De Atlantic Tonjer moet de moeilijke opdracht uitvoeren. De bemanning van het schip zal de gezonken containers uit zee omhoog takelen.

Dat moet zo snel mogelijk gebeuren, want de containers zijn een gevaar voor de scheepvaart en de visserij. Ook kunnen ze nog opengaan en dan komen er nog meer spullen in zee terecht. Deskundigen denken dat de opruimactie weken of misschien wel maanden gaat duren.

Speelgoed

Een groot vrachtschip verloor vorige week 291 containers op de Noordzee. Een groot deel zonk naar de bodem en een paar andere containers spoelden aan. Net als veel speelgoed, meubels en andere spullen.