Burgemeester Rotterdam wil met rappers praten over geweld

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, is niet blij met het geweld dat rappers gebruiken in videoclips. Dat zei hij in een toespraak.

Volgens de burgemeester zie je in videoclips van rappers vaak pistolen en geweld. Ook vindt hij het niet goed dat rappers vaak negatief praten over vrouwen.

Praten

Volgens Aboutaleb kunnen kinderen door de clips denken dat het cool is om een wapen te hebben of zelfs te gebruiken. De burgemeester wil daarom met rappers gaan praten.

