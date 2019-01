Geredde poema kan weer de natuur in

In Chili is een wilde poema vrijgelaten. De poema was vorige week een woonwijk ingelopen en in 15 meter hoge boom gaan zitten. Maar later daar durfde het dier daar niet meer uit.

Daarom moesten mensen hem helpen. Ze verdoofden hem en legden matrassen op de grond. Het dier viel naar beneden, maar overleefde het wel.

Dierentuin

Afgelopen week mocht hij bijkomen in een dierentuin. Volgens de verzorgers is hij nu weer sterk genoeg om het in de natuur te redden.