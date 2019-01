Meer meldingen van seksueel misbruik bij sportclubs

Er zijn het afgelopen jaar veel meer meldingen gedaan van seksueel misbruik bij sportclubs. In 2018 waren er 70 meldingen. Het jaar daarvoor waren het er 30.

Met misbruik bij sportclubs wordt vooral bedoeld dat een coach of speler seksuele dingen doet met kinderen. Het kan gaan om een hand op een bil, maar ook om nog ergere dingen.

Online en op tv is steeds meer aandacht voor seksueel misbruik in de sport. Daardoor melden mensen zich sneller als ze zoiets hebben meegemaakt. Dit nieuws betekent dus niet dat er ook meer misbruik is.

Kindertelefoon

Als jij zelf ook iets vervelends hebt meegemaakt of gezien, dan kun je er het beste over praten met een volwassenen die je vertrouwt. Ook kun je bellen en chatten met de Kindertelefoon.